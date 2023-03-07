Ларионова (Паутова) Анастасия Лазаревна
Место рождения
Дата рождения04.01.1886 ст.
Дата смерти26.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
08.05.1913 ст.
Дочь: Ларионова Тамара Василисковна
Отец ребёнка: Ларионов Василиск Назарович
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1917
Дочь: Комлева Пелагея Василисковна
Отец ребёнка: Ларионов Василиск Назарович
Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
26.03.1968
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область