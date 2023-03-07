Ларионова (Паутова) Анастасия Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Паутова) Анастасия Лазаревна

Ларионова (Паутова) Анастасия Лазаревна

avatar

Место рождения

Реши, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

04.01.1886 ст.

Дата смерти

26.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Реши, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1908 ст.

Муж: Ларионов Василиск Назарович

Рождение ребёнка
08.05.1913 ст.

Дочь: Ларионова Тамара Василисковна

Отец ребёнка: Ларионов Василиск Назарович

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1917

Дочь: Комлева Пелагея Василисковна

Отец ребёнка: Ларионов Василиск Назарович

Фокинцы, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
26.03.1968
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close