Бутко Анин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Федченко Анна Аниновна
Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна
с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1927
Дочь: Шмигидина Зинаида Аниновна
Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.1930
Дочь: Стешенко Ульяна Аниновна
Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1941
Дочь: Фоменко Валентина Аниновна
Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно