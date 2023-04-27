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Бутко Анин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Федченко Анна Аниновна

Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна

с.Ново-Белая Белолуцкий район Донецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1927

Дочь: Шмигидина Зинаида Аниновна

Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1930

Дочь: Стешенко Ульяна Аниновна

Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
28.06.1941

Дочь: Фоменко Валентина Аниновна

Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутко Александр Анинович

Мать ребёнка: Бутко Ефросиния Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутко Ефросиния Андреевна

Смерть
Неизвестно