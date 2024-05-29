Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРажева (Курочкина) Татьяна Ивановна

Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Курочкин Иван Саватеевич

Мать: Курочкина Фекла Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ражев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ражев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ражев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Ражев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ражев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1922

Дочь: Панкратова (Ражева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ражев Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.