Ражева (Курочкина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Ражев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
12.07.1911
Отец ребёнка: Ражев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.08.1922
Дочь: Панкратова (Ражева) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ражев Иван Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1980