Грищук Евфросинья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1892
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
18.12.1893
Дочь: Ульяна Карповна
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
28.06.1896
Сын: Грищук Иван Карпович
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
28.06.1896
Дочь: Ирина Карповна
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
20.10.1898
Дочь: Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
04.06.1902
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
14.08.1903
Дочь: Мария Карповна
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
29.12.1906
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
07.05.1908
Дочь: Елена Карповна
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
?.01.1912
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
29.04.1914
Сын: Грищук Яков Карпович
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
06.01.1917
Сын: Грищук Иван Карпович
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Карповна
Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно