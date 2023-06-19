Грищук Евфросинья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищук Евфросинья Евдокимовна

Грищук Евфросинья Евдокимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1892

Сын: Грищук Иосиф Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.12.1893

Дочь: Ульяна Карповна

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Грищук Иван Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1896

Дочь: Ирина Карповна

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1898

Дочь: Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Грищук Сергей Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.06.1902

Сын: Грищук Митрофан Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.08.1903

Дочь: Мария Карповна

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1906

Сын: Грищук Василий Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.05.1908

Дочь: Елена Карповна

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1912

Сын: Грищук Самсон Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.04.1914

Сын: Грищук Яков Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1917

Сын: Грищук Иван Карпович

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Карповна

Отец ребёнка: Грищук Карп Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Карп Антонович

Смерть
Неизвестно