Су-Чан-Жи Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1968
Сын: Су-Чан-Жи Константин Геннадьевич
Мать ребёнка: Макарова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
14.11.1972
Сын: Су-Чан-Жи Михаил Геннадьевич
Мать ребёнка: Макарова Надежда Ильинична
Смерть
Неизвестно