Су-Чан-Жи Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Су-Чан-Жи Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1968

Сын: Су-Чан-Жи Константин Геннадьевич

Мать ребёнка: Макарова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
14.11.1972

Сын: Су-Чан-Жи Михаил Геннадьевич

Мать ребёнка: Макарова Надежда Ильинична

Смерть
Неизвестно
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