Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Соловьев (Клипенко) Михаил Владимирович
Соловьев (Клипенко) Михаил Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
24.05.1988
Пол
Мужской
Отец
Клипенко Владимир Михайлович
1957 г.р.
Мать
Клипенко (Соловьева) Нина Викторовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1988
Отец:
Клипенко Владимир Михайлович
Мать:
Клипенко Нина Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия