Соловьев (Клипенко) Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев (Клипенко) Михаил Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1988

Отец: Клипенко Владимир Михайлович

Мать: Клипенко Нина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
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