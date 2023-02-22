Носов Евгений Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Евгений Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носов Степан

Мать: Авдотья Алексеева

Смерть
1822
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