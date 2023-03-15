Фроликова Матрона Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФроликова Матрона Стефанова

Фроликова Матрона Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1896

Сын: Фроликов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Фроликов Иван Данилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.06.1914

Дочь: Евфросинья Иванова

Отец ребёнка: Фроликов Иван Данилов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Иван Данилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close