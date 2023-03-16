Баландина (-) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1902 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1903 ст.
Сын: Баландин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович
№-19м
Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.
Дочь: Баландина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович
№-101ж
Рождение ребёнка
24.07.1910 ст.
Сын: Баландин Николай Александрович
Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович
№-83м
Рождение ребёнка
24.01.1913 ст.
Сын: Баландин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович
№-5м
Рождение ребёнка
27.06.1917 ст.
Дочь: Баландина Александра Александровна
Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович
№-16ж
Смерть
После 1917