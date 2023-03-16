Баландина (-) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина (-) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1902 ст.

Муж: Баландин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
11.02.1903 ст.

Сын: Баландин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
№-19м
Рождение ребёнка
26.10.1907 ст.

Дочь: Баландина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
№-101ж
Рождение ребёнка
24.07.1910 ст.

Сын: Баландин Николай Александрович

Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
№-83м
Рождение ребёнка
24.01.1913 ст.

Сын: Баландин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
№-5м
Рождение ребёнка
27.06.1917 ст.

Дочь: Баландина Александра Александровна

Отец ребёнка: Баландин Александр Ефимович

Кандабулак, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
№-16ж
Смерть
После 1917
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