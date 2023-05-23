Кохно (Давыдова) Екатерина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кохно (Давыдова) Екатерина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кохно Василий Захарович

Красноярский край Енисецскиц район поселок Раздольное
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кохно Василий Захарович