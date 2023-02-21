Чернягова Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865 или 1880
Сын: Чернягов Ерофей Николаевич
Отец ребёнка: Чернягов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
14.03.1881
Сын: Чернягов Прокофий Николаевич
Отец ребёнка: Чернягов Николай Яковлевич
Новое Бращино Могилевской обл
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чернягов Федор Николаевич
Отец ребёнка: Чернягов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демченкова Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Чернягов Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно