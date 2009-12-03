Чеснокова (Яковлева) Галина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Яковлева) Галина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1930

Дата смерти

03.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930

Отец: Пантелеев-Яковлев Афанасий Акифьевич

Мать: Яковлева Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.06.1957

Дочь: Серова Алла Михайловна

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Васильевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.01.1968

Сын: Чесноков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Чесноков Михаил Васильевич

Смерть
03.12.2009
Похороны
04.12.2009
Новоелшанское кладбище, уч.3г, м.346
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