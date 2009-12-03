Чеснокова (Яковлева) Галина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1930
Дата смерти03.12.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930
Рождение ребёнка
29.06.1957
Дочь: Серова Алла Михайловна
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Васильевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.01.1968
Сын: Чесноков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Чесноков Михаил Васильевич
Смерть
03.12.2009
Похороны
04.12.2009
Новоелшанское кладбище, уч.3г, м.346