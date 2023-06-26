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Глазкова Наталья Айнуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957

Отец: Даутов Айнула Маметович

Мать: Даутова Ашраб Никмовна

Рождение ребёнка
23.11.1975

Сын: Глазков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
12.06.1978

Дочь: Клапатюк Елена Владимировна

Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
08.09.1980

Сын: Глазков Семён Владимирович

Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
21.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
24.03.1984

Сын: Глазков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
20.01.1988

Дочь: Шеметова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Владимир Семенович