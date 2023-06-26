Глазкова Наталья Айнуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957
Отец: Даутов Айнула Маметович
Мать: Даутова Ашраб Никмовна
Рождение ребёнка
23.11.1975
Сын: Глазков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
12.06.1978
Дочь: Клапатюк Елена Владимировна
Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
08.09.1980
Сын: Глазков Семён Владимирович
Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
21.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
24.03.1984
Сын: Глазков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
20.01.1988
Дочь: Шеметова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Глазков Владимир Семенович
Бракосочетание
Неизвестно