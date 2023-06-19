Шестерикова (нет данных) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестерикова (нет данных) Валентина

Шестерикова (нет данных) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестериков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шестериков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Шестериков Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестериков Николай Григорьевич