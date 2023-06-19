Каманова (Лукоянова) Людмила Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каманова (Лукоянова) Людмила Станиславовна

Место рождения

Бунчуковка

Дата рождения

01.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1958

Отец: Лукоянов Вячеслав Иванович

Мать: Лукоянова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.02.1980

Дочь: Каманова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Каманов Александр Иванович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каманов Александр Иванович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каманов Александр Иванович