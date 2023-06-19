Каманова (Лукоянова) Людмила Станиславовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1958
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1958
Рождение ребёнка
28.02.1980
Дочь: Каманова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Каманов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каманов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно