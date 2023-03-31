Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анисья Севастьянова
Отец ребёнка: Севастьян Антипов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Софья Севастьянова
Отец ребёнка: Севастьян Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьян Антипов
Смерть
Неизвестно