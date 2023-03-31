Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анисья Севастьянова

Отец ребёнка: Севастьян Антипов

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Софья Севастьянова

Отец ребёнка: Севастьян Антипов

Никольское, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьян Антипов

Смерть
Неизвестно
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