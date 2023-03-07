Бережной Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережной Иван Афанасьевич

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
30.01.1832

Сын: Бережной Василий Иванович

Мать ребёнка: Бережная Мария Никитична

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бережная Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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