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Головин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

29.01.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Головин Михаил Михайлович

Мать: Головина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Головин Сава Иванович

Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Головина Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Головин Василий Иванович

Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Головин Максим Иванович

Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Головина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Мавра Фроловна

Смерть
29.01.1819
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