Головин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти29.01.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Головина Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Головина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Головина Мавра Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Мавра Фроловна
Смерть
29.01.1819