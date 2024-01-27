Webb George
Место рожденияSt George, Southwark, Surrey, England
Дата рождения06.10.1847
Дата смертиОколо ?.09.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1847
Отец: Webb George
Мать: Webb Frances
St George, Southwark, Surrey, England
Место жительства
1851
13 Pitt St, Southwark, Surrey, England
Место жительства
1861
8 Old Kent Road Little Stockwell St, Peckham, Camberwell, Surrey, England
Место жительства
1871
Howland St, Middlesex, St Pancras, London-Middlesex, England
Смерть
Около ?.09.1920
Gravesend, Kent, England