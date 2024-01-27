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Webb George

Место рождения

St George, Southwark, Surrey, England

Дата рождения

06.10.1847

Дата смерти

Около ?.09.1920

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1847

Отец: Webb George

Мать: Webb Frances

St George, Southwark, Surrey, England
Место жительства
1851
13 Pitt St, Southwark, Surrey, England
Место жительства
1861
8 Old Kent Road Little Stockwell St, Peckham, Camberwell, Surrey, England
Место жительства
1871
Howland St, Middlesex, St Pancras, London-Middlesex, England
Смерть
Около ?.09.1920
Gravesend, Kent, England
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