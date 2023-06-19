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Дмитриева Екатерина Григорьевна

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.11.1902

Дата смерти

24.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1902

Отец: Дмитриев Григорий Дмитриев

Мать: Дмитриева Анисия (Анисья) Фёдоровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Елисей Яковлев (деревни Горки) и вдова Мария Васильева Семенова из города Нарва.
Крещение
26.11.1902
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Елисей Яковлев (деревни Горки) и вдова Мария Васильева Семенова из города Нарва. Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы (Введенская церковь). Нов... Показать все
Смерть
24.02.1903
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От простуды.
Похороны
28.02.1903
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния