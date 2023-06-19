Дмитриева Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1902
Дата смерти24.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1902
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Елисей Яковлев (деревни Горки) и вдова Мария Васильева Семенова из города Нарва.
Крещение
26.11.1902
Восприемники: • Полновской волости крестьянин Елисей Яковлев (деревни Горки) и вдова Мария Васильева Семенова из города Нарва. Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы (Введенская церковь). Нов... Показать все
Смерть
24.02.1903
От простуды.
Похороны
28.02.1903