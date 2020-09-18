Магомедов Абдулгалин Расулович
Место рожденияг.Махачкала, Дагестанская ССР
Дата рождения10.08.1936
Дата смерти18.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936
Отец: Магомедов Расул
Мать: Магомедова ?
г.Махачкала, Дагестанская ССР
Рождение ребёнка
04.09.1966
Дочь: Магомедова Гульнара Абдулгалиновна
Мать ребёнка: Магомедова Раиса Сулеймановна
г.Фергана, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
27.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магомедова Раиса Сулеймановна
г.Фергана, Узбекская ССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.2020
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ