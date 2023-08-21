Смирнов Анисим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Анисим Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Ефим Смирнов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Смирнов Александр Анисимович

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Смирнов Афанасий Анисимович

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Анисимович

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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