Смирнов Анисим Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Ефим Смирнов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1909
Сын: Смирнов Александр Анисимович
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Смирнов Афанасий Анисимович
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Анисимович
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий Анисимович
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно