Воробьев Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1929

Дата смерти

28.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929

Отец: Воробьев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Зинаида

Рождение ребёнка
05.04.1957

Сын: Воробьев Владимир

Мать ребёнка: Воробьева Зинаида

Всеволожск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Зинаида

Смерть
28.11.1977
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