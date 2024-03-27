Воробьев Влас
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1929
Дата смерти28.11.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929
Отец: Воробьев Василий
Рождение ребёнка
02.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Зинаида
Рождение ребёнка
05.04.1957
Сын: Воробьев Владимир
Мать ребёнка: Воробьева Зинаида
Всеволожск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Зинаида
Смерть
28.11.1977