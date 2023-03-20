Маслова (Ширяева) Анна Христофорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Ширяева) Анна Христофорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширяев Христофор Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Маслов Савва Силин

Рождение ребёнка
18.07.1900

Дочь: Шиловская Мария Савельевна

Отец ребёнка: Маслов Савва Силин

деревня Горская
Рождение ребёнка
10.03.1903

Сын: Маслов Василий Савельевич

Отец ребёнка: Маслов Савва Силин

Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.05.1906

Сын: Маслов Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Маслов Савва Силин

Гора, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Савва Силин

Смерть
Неизвестно
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