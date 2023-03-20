Маслова (Ширяева) Анна Христофорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширяев Христофор Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Маслов Савва Силин
Рождение ребёнка
18.07.1900
Дочь: Шиловская Мария Савельевна
Отец ребёнка: Маслов Савва Силин
деревня Горская
Рождение ребёнка
10.03.1903
Сын: Маслов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Маслов Савва Силин
Рождение ребёнка
22.05.1906
Отец ребёнка: Маслов Савва Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Савва Силин
Смерть
Неизвестно