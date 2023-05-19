Сагитова Амина Фахабутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляля
Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарида
Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Наиль
Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Равиль
Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004