Сагитова Амина Фахабутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова Амина Фахабутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляля

Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарида

Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Наиль

Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Равиль

Отец ребёнка: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Хабибрахман Нуретдинович

Смерть
2004