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Капитанчук Никита Валериевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2004

Отец: Капитанчук Валерий Васильевич

Мать: Мухоркина Олеся