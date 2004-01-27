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Капитанчук Никита Валериевич
Капитанчук Никита Валериевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Капитанчук Валерий Васильевич
1974 г.р.
Мать
Мухоркина Олеся
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2004
Отец:
Капитанчук Валерий Васильевич
Мать:
Мухоркина Олеся
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