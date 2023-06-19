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Заболотских Павел Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

08.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Заболотских Афанасий Ефремович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1922

Сын: Заболотских Иван Павлович

Мать ребёнка: Заболотских Анна Петровна

Юмочка, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
08.07.1942
Пропал без вести. Воевал в 1 роте 1 батальона 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 39 армии на Смоленщине.