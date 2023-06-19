Заболотских Павел Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти08.07.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Заболотских Афанасий Ефремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1922
Сын: Заболотских Иван Павлович
Мать ребёнка: Заболотских Анна Петровна
Юмочка, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
08.07.1942
Пропал без вести. Воевал в 1 роте 1 батальона 932 стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 39 армии на Смоленщине.