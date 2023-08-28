Князев Феодосий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Князев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1902
Дочь: Бушмина Ксения Федосеевна
Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1904
Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна
Российская империя Воронежская губерния Задонский уезд, с. Патриаршее
Рождение ребёнка
27.12.1906
Сын: Князев Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1913
Дочь: Анна Федосеева
Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно