Князев Феодосий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Феодосий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Князев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1902

Дочь: Бушмина Ксения Федосеевна

Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Князев Егор Федосеевич

Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна

Российская империя Воронежская губерния Задонский уезд, с. Патриаршее
Рождение ребёнка
27.12.1906

Сын: Князев Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Князев Михаил Федосеевич

Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.02.1913

Дочь: Анна Федосеева

Мать ребёнка: Князева Евдокия Ивановна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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