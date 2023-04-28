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Константинов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.2015

Сын: Константинов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Константинова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
08.09.2018

Сын: Константинов Глеб Александрович

Мать ребёнка: Константинова Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Светлана Сергеевна