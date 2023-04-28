Константинов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2015
Сын: Константинов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Константинова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
08.09.2018
Сын: Константинов Глеб Александрович
Мать ребёнка: Константинова Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно