Постолит Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постолит Михаил

Место рождения

п.Могоча, Читинская область, Россия

Дата рождения

22.05.1915

Дата смерти

06.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915

Отец: Постолит Иосиф

Мать: Постолит (Пименова) Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постолит ?

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Постолит ?

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Деркач (Постолит) Светлана

Мать ребёнка: Постолит ?

Смерть
06.01.1976

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