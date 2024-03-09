Постолит Михаил
Место рожденияп.Могоча, Читинская область, Россия
Дата рождения22.05.1915
Дата смерти06.01.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1915
Отец: Постолит Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Постолит ?
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Постолит ?
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Деркач (Постолит) Светлана
Мать ребёнка: Постолит ?
Смерть
06.01.1976