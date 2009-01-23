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Коверзнева Валерия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2009

Отец: Коверзнев Владимир Вячеславович

Мать: Коверзнева Олеся Александровна

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