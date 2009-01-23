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Коверзнева Валерия Владимировна
Коверзнева Валерия Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.2009
Пол
Женский
Отец
Коверзнев Владимир Вячеславович
Мать
Коверзнева Олеся Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2009
Отец:
Коверзнев Владимир Вячеславович
Мать:
Коверзнева Олеся Александровна
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