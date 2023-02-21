Обухова (Смердова) Евдокия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Смердов Савва Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович
Рождение ребёнка
01.03.1762
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Обухов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно