Обухова (Смердова) Евдокия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Смердова) Евдокия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Смердов Савва Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Обухов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Обухов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Аввакум Яковлевич

Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович

Рождение ребёнка
01.03.1762

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Обухов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Обухов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Обухов Яков Нефедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Яков Нефедович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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