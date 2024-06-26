Ларионов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ларионов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ларионова (Васильева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1929
Дочь: Плотникова (Ларионова) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Ларионова (Васильева) Анна Васильевна
Смерть
1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург