Ларионов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ларионов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ларионова (Васильева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1929

Дочь: Плотникова (Ларионова) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Ларионова (Васильева) Анна Васильевна

Смерть
1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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