Бубочкин Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1886
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бубочкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Бубочкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бубочкин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Бубочкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бубочкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Бубочкина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно