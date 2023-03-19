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Бубочкин Андрей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1886

Отец: Бубочкин Филипп Яковлевич

Мать: Бубочкина Мария(фа) Григорьевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бубочкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Бубочкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бубочкин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Бубочкина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бубочкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Бубочкина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубочкина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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