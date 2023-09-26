(Мезенцева) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мезенцева) Лилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1939

Отец: Мезенцев Егор Егорович

Мать: Прасковья Ивановна

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