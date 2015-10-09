Рындина Надежда (Устроева) Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рындина Надежда (Устроева) Арсентьевна

Место рождения

г. Пучеж, Ивановской обл

Дата рождения

09.08.1922

Дата смерти

09.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1922

Отец: Устроев Арсентий Иванович

Мать: Устроева Мария Ильинична

г. Пучеж, Ивановской обл
Рождение ребёнка
21.02.1947

Сын: Рындин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Рындин Николай Федорович

г. Москва
Рождение ребёнка
25.06.1954

Дочь: Золотова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

г. Кривой Рог, УССР
Смерть
09.10.2015
г. Домодедово, Московской обл.
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