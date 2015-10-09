Рындина Надежда (Устроева) Арсентьевна
Место рожденияг. Пучеж, Ивановской обл
Дата рождения09.08.1922
Дата смерти09.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1922
г. Пучеж, Ивановской обл
Рождение ребёнка
21.02.1947
Сын: Рындин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Рындин Николай Федорович
г. Москва
Рождение ребёнка
25.06.1954
Дочь: Золотова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
г. Кривой Рог, УССР
Смерть
09.10.2015
г. Домодедово, Московской обл.