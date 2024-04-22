Ураков Козьма Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1750
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750
Отец: Ураков Степан Тимофеев
Мать: Уракова Анна Карпова
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна
Упоминается в возрасте 45 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №46)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Дочь: Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Дочь: Авдотья Кузьминична
Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Марья Фёдоровна
Смерть
1784