Ураков Козьма Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ураков Козьма Степанович

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1750

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

1730 г.р.

Жена

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750

Отец: Ураков Степан Тимофеев

Мать: Уракова Анна Карпова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Ураков Алексей Козьмин

Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 45 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №46)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Ураков Максим Кузьмич

Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Дочь: Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Авдотья Кузьминична

Мать ребёнка: Уракова Марья Фёдоровна

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Марья Фёдоровна

Смерть
1784
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