Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Листов Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.04.1769

Дочь: (Листова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Листов Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.03.1772

Дочь: (Листова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Листов Пётр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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