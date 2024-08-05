Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1769
Дочь: (Листова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Листов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.03.1772
Дочь: (Листова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Листов Пётр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно