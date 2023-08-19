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Трохин Егор Андреевич

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Место рождения

Рождествено, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.11.1911

Дата смерти

08.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911

Отец: Трохин Андрей Иванович

Мать: Трохина Марфа

Рождествено, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.12.1933

Сын: Трохин Виталий Егорович

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Трохин Иван Егорович

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Римма Егоровна

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Трохин Валерий Егорович

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.02.1942

Дочь: Морозкина Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна

Красная слобода, Бакалдская волость, Княгининский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Анастасия Яковлевна

Смерть
08.09.1987
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
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