Трохин Егор Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1911
Дата смерти08.09.1987
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911
Отец: Трохин Андрей Иванович
Мать: Трохина Марфа
Рождение ребёнка
25.12.1933
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Трохин Иван Егорович
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Римма Егоровна
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1942
Дочь: Морозкина Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Аксёнова Анастасия Яковлевна
Красная слобода, Бакалдская волость, Княгининский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1987
Похороны
Неизвестно