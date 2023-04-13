Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Шаирко Сидор Лукич

Мать: Шаирко Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Гончаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Гончаров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Гончаров Анатолий

Смерть
1990