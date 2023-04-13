Гончарова (Шаирко) Надежда Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Шаирко Сидор Лукич
Мать: Шаирко Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Гончаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Гончаров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Гончаров Анатолий
Смерть
1990