Fast (Regier) Helene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fast (Regier) Helene

Место рождения

Fabrikerwiese

Дата рождения

23.08.1906

Дата смерти

27.01.1938

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1923 г.р.
1926 г.р.
1929 г.р.

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1906

Отец: Regier Peter

Мать: Regier (Karsdorf) Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fast Johann

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Fast) ?

Отец ребёнка: Fast Johann

Рождение ребёнка
28.08.1923

Сын: Fast Rudolf

Отец ребёнка: Fast Johann

Рождение ребёнка
03.01.1926

Сын: Fast Hans

Отец ребёнка: Fast Johann

Рождение ребёнка
27.08.1929

Дочь: Nebert (Fast) Elvira

Отец ребёнка: Fast Johann

Смерть
27.01.1938

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