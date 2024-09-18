Fast (Regier) Helene
Место рожденияFabrikerwiese
Дата рождения23.08.1906
Дата смерти27.01.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1906
Отец: Regier Peter
Мать: Regier (Karsdorf) Helena
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Fast Johann
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Fast) ?
Отец ребёнка: Fast Johann
Рождение ребёнка
28.08.1923
Сын: Fast Rudolf
Отец ребёнка: Fast Johann
Рождение ребёнка
03.01.1926
Сын: Fast Hans
Отец ребёнка: Fast Johann
Рождение ребёнка
27.08.1929
Дочь: Nebert (Fast) Elvira
Отец ребёнка: Fast Johann
Смерть
27.01.1938