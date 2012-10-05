Донцов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1937
Дата смерти05.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1959
Мать ребёнка: Рева - Донцова Адэлаида Петровна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Донцова Елана Ивановна
Мать ребёнка: Рева - Донцова Адэлаида Петровна
Смерть
05.10.2012