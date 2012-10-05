Донцов Иван Николаевич 06.05.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Донцов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1937

Дата смерти

05.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рева - Донцова Адэлаида Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1959

Сын: Донцов Игорь Иванович

Мать ребёнка: Рева - Донцова Адэлаида Петровна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Донцова Елана Ивановна

Мать ребёнка: Рева - Донцова Адэлаида Петровна

Смерть
05.10.2012

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