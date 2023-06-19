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Арсеньев Илья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

17.07.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1887 ст.

Отец: Онуфриев Арсений

Мать: Михайлова Матрона

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
19.07.1887 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестный Петр Ананьев
Пропал без вести (военное)
1920
Постановление Народного суда 7 участка г. Боровичи от 30.10.1924 г. признан пропавшим на фронте в рядах Красной Армии в 1920 г.