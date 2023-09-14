(Семенова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семенова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Киргизия

Дата рождения

04.01.1951

Дата смерти

04.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1951

Отец: Семенов Алексей ??

Мать: Семенова Александра (Шура)

Киргизия
Рождение ребёнка
1971

Сын: Ерошкин Эдуард Олегович

Отец ребёнка: Ерошкин Олег Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
08.03.1974

Сын: Ерошкин Олег Олегович

Отец ребёнка: Ерошкин Олег Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1981

Дочь: Алина

Отец ребёнка: Коцага Виктор???

г. Сороки Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коцага Виктор???

г. Сороки Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошкин Олег Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
04.01.1991
г. Сороки Молдавия
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Сороки Молдавия
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