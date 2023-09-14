(Семенова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияКиргизия
Дата рождения04.01.1951
Дата смерти04.01.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1951
Отец: Семенов Алексей ??
Киргизия
Рождение ребёнка
1971
Отец ребёнка: Ерошкин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
08.03.1974
Отец ребёнка: Ерошкин Олег Николаевич
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Алина
Отец ребёнка: Коцага Виктор???
г. Сороки Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коцага Виктор???
г. Сороки Молдавия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1991
г. Сороки Молдавия
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
г. Сороки Молдавия