Бердников Павел Михайлович 19.01.1971 — найти родственников по фамилии на Familio

Бердников Павел Михайлович

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился 19.01.1971

Супруги
Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна21.04.1975 г.р.
Дети
Бердников Сергей Павлович12.03.1993 г.р.
(Бердникова) Татьяна Павловна26.01.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
02.10.1992

Жена: Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
12.03.1993

Сын: Бердников Сергей Павлович

Мать ребёнка: Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
26.01.1995

Дочь: (Бердникова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

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