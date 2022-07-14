Бердников Павел Михайлович
мужской, родился 19.01.1971
Супруги
Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна21.04.1975 г.р.
Дети
Бердников Сергей Павлович12.03.1993 г.р.
(Бердникова) Татьяна Павловна26.01.1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.10.1992
Рождение ребёнка
12.03.1993
Сын: Бердников Сергей Павлович
Мать ребёнка: Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.01.1995
Дочь: (Бердникова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Бердникова (Курбатова) Алевтина Евгеньевна