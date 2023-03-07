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Тарутин Иван Павлович

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Место рождения

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.06.1895

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1895

Отец: Тарутин Павел Григорьевич

Мать: Тарутина Анна Петровна

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
06.06.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1897
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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