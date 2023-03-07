Тарутин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения06.06.1895
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1895
Отец: Тарутин Павел Григорьевич
Мать: Тарутина Анна Петровна
Крещение
06.06.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1897