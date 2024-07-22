Улейчик Алексей Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Улейчик Давид Юрьевич
Мать: Улейчик Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улейчик Марианна Алексеевич
Мать ребёнка: Улейчик Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улейчик Мария
Рождение ребёнка
1843
Сын: Улейчик Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Улейчик Мария
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Улейчик Мария
Рождение ребёнка
1854
Сын: Улейчик Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Улейчик Мария
Смерть
Неизвестно