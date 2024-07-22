Улейчик Алексей Давидович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Алексей Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Улейчик Давид Юрьевич

Мать: Улейчик Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улейчик Марианна Алексеевич

Мать ребёнка: Улейчик Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улейчик Мария

Рождение ребёнка
1843

Сын: Улейчик Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Улейчик Мария

Рождение ребёнка
1854

Сын: Улейчик Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Улейчик Мария

Рождение ребёнка
1854

Сын: Улейчик Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Улейчик Мария

Смерть
Неизвестно

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