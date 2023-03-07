Пушкарева Фекла Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Фекла Лаврентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ульяна Венедиктова

Отец ребёнка: Пушкарев Венедикт Акимов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пушкарев Лев Венедиктов

Отец ребёнка: Пушкарев Венедикт Акимов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Венедикт Акимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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