Подшивалкин Константин Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалкин Константин Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1912

Дата смерти

11.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1950 г.р.
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1956 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912

Отец: Подшивалкин Илья Тихонович

Мать: Подшивалкина Пилагея

Рождение ребёнка
22.01.1950

Дочь: Калугина Людмила

Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.07.1956

Сын: Подшивалкин Сергей

Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеер Мария Ивановна

Смерть
11.06.1990
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: На войне