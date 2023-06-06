Подшивалкин Константин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1912
Дата смерти11.06.1990
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912
Отец: Подшивалкин Илья Тихонович
Мать: Подшивалкина Пилагея
Рождение ребёнка
22.01.1950
Дочь: Калугина Людмила
Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия
Рождение ребёнка
11.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия
Рождение ребёнка
13.07.1956
Сын: Подшивалкин Сергей
Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подшивалкина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеер Мария Ивановна
Смерть
11.06.1990
Причина смерти: На войне