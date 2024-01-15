Посконина Анисья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семёнов (Посконин) Николай Яковлев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семёнов (Посконин) Мартемьян Яковлев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров
Смерть
Неизвестно