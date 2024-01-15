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Посконина Анисья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1812

Сын: Семёнов (Посконин) Николай Яковлев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Семёнов (Посконин) Мартемьян Яковлев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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